Ascolti Tv, bomba di Signorini: Carlo Conti lascia la Rai passa a Mediaset

Carlo Conti lascia la Rai e passa a Mediaset.

Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Alfonso Signorini, direttore di Chi, sulle pagine della rivista. La notizia non è ufficiale, e non vi sono né conferme né smentite da parte di Viale Mazzini né da Cologno Monzese. Eppure si vocifera che il campionissimo di ascolti e punta di diamante della Rai stia per traslocare nel magico mondo berlusconiano.

“Potrebbe essere il colpaccio di Mediaset nella prossima stagione TV” leggiamo sul settimanale diretto dal buon Signorini. “Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del Biscione”. Il direttore e ospite fisso del Grande Fratello Vip aggiunge inoltre che le recenti ospitate di Conti sulle Tv Mediaset (in primis L'Intervista con Maurizio Costanzo) sarebbero prodromi e avvisaglie di un trasloco che, se confermato, costituirebbe un autentico cataclisma per Mamma Rai.

Anche perché è lecito ipotizzare che Conti, trasferendosi a Mediaset, porterebbe con sé tutto il suo staff, i suoi collaboratori, gli autori, registi e così via dei suoi programmi. Programmi che portano fior di quattrini nelle tasche della Rai, grazie agli ascolti record di cui il conduttore toscano è sempre stato garanzia.