Ascolti Tv: Bruno Vespa su Strasburgo e con Renzi sbanca l'Auditel

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 11 dicembre 2018 vedono l'ottimo risultato di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai1 in seconda serata.

Sempre "sul pezzo", Vespa ha allestito tempestivamente un approfondimento sulla strage di Strasburgo appena avvenuta, calamitando l'attenzione dei telespettatori in cerca di notizie certe nel farraginoso dipanarsi degli eventi e degli annunci dati a pezzi e bocconi qua e là.

Porta a Porta ha così sottratto audience a DiMartedì e a #Cartabianca, segnando l'ottimo risultato del 16,4% di share con 1.099.000 spettatori fino all'una di notte. Senza dimenticare l'anteprima che ha visto il programma raggiungere picchi del 21% di share.

La lunsinghiera performance si deve anche alla presenza di Matteo Renzi, che ha spiegato la sua posizione sulle diatribe interne al Pd e sulla vexata quaestio del Congresso, della candidatura ritirata di Marco Minniti e di quella inattesa del tcket Anna Ascani-Roberto Giachetti, nonché della sua posizione sul governo giallo-verde.

In onda da ben 22 anni, ovvero dal lontano 1996, Porta a Porta si dimostra ancora a tutti gli effetti un punto di riferimento politico e una pietra angolare per l'approfondimento di Rai1, nonché garanzia di ottimi ascolti in orari spesso proibitivi.