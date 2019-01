Ascolti Tv: Celentano contro Renzi, l'omaggio di Freccero sfida l'ex premier

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 5 gennaio 2019 vedranno una peculiare sfida nell'agone televisivo. La quarta e ultima puntata del documentario di Matteo Renzi Firenze secondo me, in onda sul Nove, si scontrerà infatti con l'omaggio ad Adriano Celentano che Carlo Freccero ha pensato alla vigilia del compleanno del "Molleggiato", e che andrà in onda alle 21,05 su Rai2.

Il direttore della seconda rete Rai ha dichiarato di puntare sulla "nostalgia", e il programma C'è Celentano in onda questa sera rientra alla perfezione in questo intento, portando sugli schermi succosissime sequenze inedite che vedono la coppia Adriano Celentano-Claudia Mori (sequenze donate in esclusiva a Freccero da quest'ultima), all'apice della loro giovinezza e del loro splendore.

Le immagini mai viste della "coppia più bella del mondo", ritratta e immortalata nella quotidianità delle vacanze estive, con in sottofondo le canzoni più belle di Adriano, accompagneranno questo speciale "biglietto di auguri" che ricorderà i suoi ormai sessant'anni di carriera, raccontando "il Celentano interprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e l’innovatore, in momenti diversi della storia musicale italiana. Non mancherà" leggiamo sempre sul comunicato stampa di Rai2, "il Celentano impegnato e attento alle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente; e poi l’Adriano idolo e interprete anche cinematografico, spesso attore/autore di se stesso, l’Adriano cantore dell’amore e dell’universo femminile".

"E, infine" conclude il comunicato stampa, "una particolare sottolineatura l’avrà la sua “celentanità”, ovvero quell’insieme di comportamenti, modi di porsi, ribaltamenti di senso, spiazzamenti dell’interlocutore, fino ad un vero e proprio linguaggio del corpo completamente originale che fanno, dai suoi esordi ad oggi, di Adriano Celentano un fenomeno culturale e di costume in continua trasformazione".

“C’è Celentano” è un programma di Paolo Luciani, Cristina Torelli, Roberto Torelli, Cristiana Turchetti, mentre il produttore esecutivo è Monica Flores. Un omaggio imperdibile all'Adriano nazionale, e al tempo stesso un altrettanto impedibile spaccato storico e culturale del Paese, del quale Celentano è stato ed è tuttora specchio. Figlio del suo tempo eppure "chiaroveggente" e "visionario", caratteristiche che, guarda caso, tanto lo accomunano all'artefice dell'omaggio che lo celebra, ovvero Carlo Freccero.

Come si comporterà invece il documentario di Matteo Renzi sul Nove? La prima puntata esordì con l'1,8% di share, per poi salire nella seconda al 2,2%. La terza invece si è assestata al 2% di share. Riuscirà l'ultima puntata a risollevare le sorti del programma? E come andrà la sfida con l'omaggio al "Mollegiato"? Per saperlo bisogna attendere la spietata sentenza dell'Auditel, domattina.