Ascolti Tv: Corona monopolizza i media, litiga con Ilary, fa pace con Nina

Fabrizio Corona è tornato alla grande e ha ripreso a monopolizzare i media. Dopo la disavventura del carcere, il "paparazzo" più amato (e detestato) d'Italia è di nuovo al centro del dibattito televisivo, anche se non più politico come una volta, e spopola in quasi ogni trasmissione.

Ultima in ordine di tempo, la sua ospitata al Grande Fratello Vip giovedì 25 ottobre in prima serata su Canale 5, che lo ha visto protagonista di un acceso diverbio con la conduttrice Ilary Blasi. Entrato nella casa più spiata d'Italia per chiarire i suoi rapporti con l'attuale "inquilina" sua ex, Silvia Provvedi, Corona è stato praticamente messo alla porta dalla Blasi quando fra i due si è scatenata una lite in diretta riguardo alla famosa questione della presunta scappatella di Francesco Totti con Flavia Vento, pettegolezzo mai chiarito o confermato fino in fondo che tredici anni fa causò non pochi problemi alla coppia e anche alla squadra calcistica della Roma.

In diretta di fronte a milioni di telespettatori, la Blasi ha dato del bugiardo e del "falsario" a Corona, quest'ultimo le ha dato della "cornuta" e, tornato a casa dopo la cacciata da parte della signora Totti, ha perfino pubblicato su Instagram questa dichiarazione di guerra: "Io da una ragazzina di 30 anni che è lì solo perché ha sposato un ex calciatore che non è capace di dire una parola in italiano, ma è solo in grado di tirare due calci a un pallone, non mi faccio prendere per il culo. Ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, dirò la verità come deve essere detta. Preparati, perché adesso scateno l’inferno“.

Poco prima di scannarsi con la Blasi al GF Vip, Corona aveva rilasciato per Loft.it un'intervista alla giornalista di FQ Magazine, Claudia Rossi, parlando del ritrovato rapporto con l'ex moglie Nina Moric. Alla Rossi, egli ha rivelato che, fra pochi giorni, lui e la Moric si ritroveranno in Tribunale non più da nemici ma da assennati genitori che pensano prima di tutto al benessere del figlio Carlos, ora sedicenne. Quest'ultimo, che adesso vive con il padre, sarà dunque affidato al 50% anche alla madre, che - a detta di Corona - conduce una vita più stabile e regolare della sua, che la rende di conseguenza più adatta a crescerlo nella delicata fase adolescenziale.

Nina Moric questa sera alle 23,00 sarà peraltro ospite sul Nove nel programma condotto da Peter Gomez La Confessione, e racconterà molti dettagli della sua vita e dei suoi rapporti prima burrascosi e ora rasserenati con Fabrizio Corona, a ennesima riprova di come "l'indotto" di quest'ultimo sia tornato dilagante nei palinsesti televisivi.