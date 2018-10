Ascolti Tv: D'Urso e la donna "Hulk" contro Venier, Lollobrigida e Amoroso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 7 ottobre 2018 vedranno il riproporsi dell'agguerrita sfida tra Domenica In e Mara Venier su Rai1 contro Domenica Live e Barbara D'Urso su Canale5.

Se le prime due puntate sono state vinte dalla Venier, la terza ha visto invece prevalere la D'Urso, e per la quarta tappa della "guerra" di share entrambe le contendenti hanno preparato moltissima carne al fuoco. Abbandonate finalmente le diatribe sentimental-coniugali di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, un triangolo divenuto ormai un icosaedro viste tutte le ramificazioni trasversali fra i due programmi, ecco che "Zia Mara" e "Barbarella" aprono il loro salotto verso nuovi orizzonti.

Tanto nuovi che a Domenica In assisteremo all'eterno ritorno del caso Asia Argento-Jimmy Bennett, in un mini-talk allestito per l'occasione nello studio di Mara Venier. Le novità vere e proprie, a parte Gina Lollobrigida (già annunciata nella prima puntata ma poi costretta a dare forfait per un problema di salute), arriveranno con Alessandra Amoroso, alla quale verrà concesso un ampio spazio musicale e non. Invitata speciale di Mara Venier, anche la "regina" di Tale e Quale Show, Loretta Goggi.

Sul versante D'Urso, dal canto suo, vedremo il solito approfondimento sul Grande Fratello Vip, con ospite un'amica di Lory Del Santo che si premurerà di luce sui recessi reconditi dell'animo di quest'ultima, finita nell'occhio del ciclone per aver deciso di partecipare al reality show a breve distanza dal suicidio del figlio. Oltre a dare ampia risonanza mediatica a tale sfaccettatura macabra del filone trash - di pessimo gusto, aggiungiamo - "Barbarella" avrà in studio, dopo i fasti della Donna Barbuta la scorsa settimana, la versione femminile di "Hulk", ovvero Natalia Kuznetsova, la donna che con 90 kg di muscoli è stata definita la "donna più muscolosa del mondo". Quindi farà il suo ingresso nel salotto di Domenica Live il "piccolo Maradona", ovvero Diego Matias, il nipote del celebre campione di calcio Diego Armando Maradona.

Insomma, i carrozzoni di Domenica In e Domenica Live stanno per riaprire più chiassosi, variopinti e kitsch che mai, ma chi si aggiudicherà questa volta la vittoria? A domani l'ardua sentenza.