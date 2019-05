Ascolti Tv, Domenica In: Mara Venier chiude in bellezza la sua stagione boom

Ultima puntata di Domenica In su Rai1 in una piovosa giornata elettorale nella quale si giocano i destini europei. Ma le sorti professionali di Mara Venier sono particolarmente fortunate perché, con il suo ritorno in Rai, lo storico contenitore domenicale è tornato agli antichi splendori con grandi ascolti e ottimo successo di pubblico.

La cifra di "Zia Mara", quel suo geniale connubio tra femminilità prorompente e autoironia, tra charme e "popolanità", tra raffinatezza e trash, si è rivelato ancora una volta vincente. In una parola, la Venier è a tutti gli effetti una "AntiParodi" per eccellenza. Laddove infatti Cristina risulta algida, gelida e scarsamente empatica (da qui gli scarsi ascolti della sua Domenica In l'anno scorso e de La Prima Volta quest'anno), Mara va dritta al cuore delle persone, nel bene e nel male, e divora la scena tanto che, qualsiasi sia il livello e la caratura dell'ospite intervistato, in un modo o nell'altro è lei a calamitare sempre l'interesse e lo sguardo dello spettatore.

Girano voci che la bionda conduttrice potrebbe non rinnovare il contratto per la prossima stagione (pare per problemi dei salute del marito Nicola Carraro), il che sarebbe un disastro per la domenica pomeriggio di Rai1, finalmente rivitalizzata dalla carica e dalla verve della mattatrice veneta.

Augurando dunque una completa guarigione al signor Nicola, non ci resta che attendere ulteriori notizie da "Zia Mara", che tuttavia può andare in vacanza consapevole di aver difeso con valore le sorti del Servizio Pubblico, confezionando ogni domenica pomeriggio uno dei programmi di maggiore successo durante questa stagione. In un articolo, qualche mese fa, invitavamo la Rai a fare un monumento alla signora Venier (clicca qui per leggere), che ha riportato all'ovile milioni di spettatori perduti nelle precedenti edizioni, con conseguenti accresciuti introiti nelle casse di Viale Mazzini attraverso gli sponsor. Per tal motivo, la Rai eviti gli errori del passato e veda di tenersi ben stretta "Mara dei Miracoli".