Ascolti Tv: dopo 36 anni, il Maurizio Costanzo Show sbanca ancora l'Auditel

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 31 ottobre 2018 evidenziano, tra le altre cifre, quelle ottenute dalla seconda puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale 5.

In una ricorrenza nella quale molti erano fuori a festeggiare Halloween, ecco che il salotto del giornalista, aperto da quest'ultimo nel lontano 1982, ben trentasei anni fa, ha visto sintonizzarsi in seconda serata ben 978mila spettatori con uno share del 13,26 %, non soltanto imponendosi nella sua fascia oraria contro il competitor Bruno Vespa su Rai1 e il suo Porta a Porta (877.000 spettatori con il 10.3% di share), ma battendo anche in valori assoluti le trasmissioni del prime time fra le quali la fiction Rocco Schiavone 2 e il film Maldamore con Luca Zingaretti e Ambra Angiolini.

Cifre entusiasmanti insomma per un format che, malgrado il passare degli anni, dimostra a tutti gli effetti di continuare a interessare il grande pubblico. Una gratificazione non da poco per Maurizio Costanzo, che proprio quest'anno ha festeggiato gli ottant'anni di età e che continua a essere impegnato giornalisticamente su tantissimi fronti, da stacanovista qual è, e con risultati spesso più lusinghieri - e lo dimostrano i numeri - di tanti colleghi più giovani. E visti i successi immarcescibili di una formula che ha fatto scuola e che vanta innumerevoli tentativi di imitazione come La Settimana Enigmistica, il "sipario" , per utilizzare la parola con cui il giornalista chiude le trasmissioni, appare ancora ben lontano dal chiudersi.