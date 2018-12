Ascolti Tv: Dopo le feste Barbara D'Urso fa la festa a Fazio e Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della domenica in prime time vedranno entrare un nuovo agguerrito contendente nella guerra all'ultimo punto di share che vede scontrarsi Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai1 e Massimo Giletti con Non è l'Arena su La7.

Non contenta di aver dato, con Domenica Live, filo da torcere a Mara Venier e alla sua Domenica In, ecco che Barbara D'Urso irrompe nella contesa della prima serata domenicale lanciando la sua sfida ai due colossi di Rai1 e La7.

Già, perché, da domenica 13 gennaio alle 21,25 circa andrà in onda su Canale 5 la nuova stagione della serie televisiva che vent'anni fa riportò al successo Barbarella, ovvero La Dottoressa Giò. Protagonista della fiction, il medico Giorgia Basile, che si destreggia fra situazioni critiche in ospedale e drammi e intricate vicende sentimentali. Un mix che il pubblico apprezzò moltissimo e che farà della D'Urso un'agguerrita rivale per Fazio e Giletti.

Le quattro puntate della nuova stagione della fiction andranno in onda dal 13 gennaio al 3 febbraio, e rivoluzioneranno come un ciclone il palinsesto del dì di festa. Giornata in cui Barbara D'Urso farà per giunta l'en plein poiché, nel pomeriggio, continuerà a condurre Domenica Live anche se in un orario diverso, partendo cioè dalle 17,00 circa.

Tutto pronto, dunque, per il debutto su Canale 5 della terza attesissima serie della Dottoressa Giò e del ritorno di Barbarella alla recitazione. Dopo le feste, insomma, "Carmelita" tornerà più agguerrita che mai per fare la festa a Fazio e Giletti...