Ascolti Tv, Esordi Rai1: Top Poletti e Convertini, Flop Diaco e Marangoni

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 giugno 2019 hanno registrato gli esordi dei nuovi conduttori dell'era "sovranista" di Rai1, e i risultati - almeno per quanto riguarda il debutto - hanno sconfessato in parte le macumbe dei detrattori.

Già, perché il criticatissimo Roberto Poletti, approdato alla conduzione di UnoMattina Estate, accanto a Valentina Bisti, è stato protagonista di una partenza in assoluta linea con la gestione precedente, non facendo rimpiangere - per quanto concerne la prima puntata - la coppia Franco DiMare-Benedetta Rinaldi.

Non altrettanto grintosa la partenza di Monica Marangoni con il suo Tutto Chiaro, decisamente al di sotto dei risultati del programma predecessore, ovvero Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.

Altra partenza in ribasso, quella del programma pomeridiano Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Sandra Milo. L'ex enfant prodige del giornalismo ha infatti esordito con ascolti al di sotto della media di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, che fino alla scorsa settimana occupava lo slot di "Pigi".

Quanto al debutto di La Vita in Diretta Estate, il bistrattatissimo Beppe Convertini e la sua compagna d'avventura Lisa Marzoli possono invece gioire, avendo ottenuto risultati in linea con La Vita in Diretta, e soprattutto raccogliendo uno share lievemente più alto rispetto all'esordio dell'anno scorso della coppia Ingrid Muccitelli-Gianluca Semprini.

Ovviamente, siamo solo all'inizio e tutto potrebbe mutare e rivoluzionarsi, ma senz'altro - almeno per Roberto Poletti e Beppe Convertini - una piccola rivincita iniziale, dopo tante polemiche, nessuno può negarla.