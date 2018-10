Ascolti Tv, Fabrizio Corona a "nudo" da Gomez: "Nel mio archivio segreto..."

Fabrizio Corona si mette a nudo in Tv. No, non è l'ennesimo slancio esibizionistico dell'ex paparazzo, per ora gli basta spogliarsi su Instagram scatenando una ridda di polemiche. Nella prima puntata del programma La confessione condotto da Peter Gomez, il cui nuovo ciclo riprende il 5 ottobre 2018 alle 23.00 sul Nove, Corona si limiterà a denudarsi in senso lato raccontando al giornalista la sua vita rocambolesca.

Dagli amori difficili (dall'ex moglie Nina Moric che gli ha dato un figlio oggi sedicenne, Carlos, a Belen, a Silvia Provvedi, oggi star del Grande Fratello Vip con la quale la storia sentimentale è terminata la scorsa estate, e così via), alle vicissitudini giudiziarie che lo hanno visto finire in carcere, ai mille segreti dei suoi tempi gloriosi, quando le foto che scattava a divi, divetti e politici valevano oro. E il cui valore, a quanto sembrerebbe, non si è affievolito nel tempo.

Delle suddette foto, allo stesso Gomez che lo incalza al riguardo come vediamo nel promo della trasmissione, Corona confessa di essere tutt'ora in possesso lasciando intendere che, come gli suggerisce il giornalista, siano la sua "assicurazione sulla vita".

Nel promo vediamo ancora l'ex paparazzo discettare di Silvio Berlusconi imputandogli leggerezze ed errori clamorosi e citando un aneddoto peculiare riguardante il caso Ruby. A Gomez, Corona racconta infatti che, durante l'infuriare delle polemiche inerenti alla minorenne presunta "nipote di Mubarak", il suo studio fotografico fu messo sottosopra da mano ignota, poiché egli era ritenuto l'unico ad avere in custodia scatti compromettenti riguardanti il Bunga Bunga.

Ruby e il Bunga Bunga... argomenti che, con il governo Lega-m5s a Palazzo Chigi e con tutta l'acqua passata sotto i ponti malgrado siano trascorsi soltanto pochi anni, sembrano appartenere a un'altra era geologica. E tuttavia, se è vero che chi dimentica il passato è costretto a riviverlo, essi appaiono ancora politicamente rilevanti visto che, da quei tempi non lontani ma apparentemente remoti, siamo giunti a questo presente. Ma cos'altro avrà raccontato Fabrizio Corona a Peter Gomez ne La Confessione? Non ci resta che scoprirlo venerdì 5 ottobre alle ore 23.00 sul Nove.