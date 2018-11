Ascolti Tv: Fazio con Pieraccioni, Baudo, Mancini, Chiellini, Vespa e Giorgia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 18 novembre 2018 vedranno il ritorno della disfida in prime time tra Che Tempo che fa su Rai1, la fiction L'Isola di Pietro 2 su Canale 5 e Non è L'arena su La7.

Per la nuova puntata del suo show, Fabio Fazio ha di nuovo chiamato una "infornata" di pezzi da Novanta. Dopo la consueta chiacchierata con l'economista Carlo Cottarelli, per lo spazio dedicato all'attualità il conduttore ospiterà Marco Bucci, Sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi.

Quindi sarà la volta di Leonardo Pieraccioni, nelle sale dal 29 novembre con il suo tredicesimo film come regista e interprete “Se son rose”, di Pippo Baudo, di cui è da poco uscita l’autobiografia “Ecco a voi. Una storia italiana”, curata insieme al giornalista Paolo Conti, ove si ripercorrono ricordi e retroscena di cinquant’anni della storia italiana e dei suoi protagonisti.

Presenti anche il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini, che ieri, sabato 17 novembre, è sceso in campo contro il Portogallo per la sua centesima partita con la maglia dell’Italia. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Giorgia, di cui è appena uscito Pop Heart, il nuovo album interamente composto da cover “Pop Heart” nel quale reinterpreta grandi successi nazionali e internazionali.

Per non farsi mancare nulla ci sarà anche spazio per la politica con Bruno Vespa, nelle librerie con Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica, dove intervista tutti i protagonisti delle ultime elezioni, ripercorrendo i motivi che hanno portato a quel risultato e che cosa ne è conseguito.

Al tavolo ci saranno invece Diletta Leotta, Fabio Rovazzi, Cloris Brosca, Elio Germano e Lello Arena assieme ai soliti Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Nino Frassica.

Riuscirà Fazio con tutto questo dispiego di mezzi a battere Paperissima Sprint e L'Isola di Pietro 2?