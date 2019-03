Ascolti Tv, flop Parodi: vanifica lo share di Venier e danneggia Insinna

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 marzo 2019 vedono Cristina Parodi con La Prima Volta demolire ancora una volta tutto il lavoro fatto da Mara Venier con Domenica In.

Non contenta, l'anno scorso, di aver affondato il contenitore domenicale, oggi ripreso in mano e riportato agli antichi fasti da Zia Mara, ora la signora Gori ne vanifica il successo perdendo con La Prima Volta a favore di Barbara D'Urso e Domenica Live ben 5 punti di share rispetto a Domenica In.

Ieri su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.809.000 spettatori pari a uno share del 17.5%, nella prima parte, e 2.335.000 spettatori pari a uno share del 15.7% nella seconda. La Prima Volta è immediatamente crollato a 1.692.000 spettatori pari al 10.8% insidiato da vicinissimo perfino da Rai3 con Kilimangiaro – Storie, condotto da Camila Raznovich, che ha totalizzato ben 1.525.000 spettatori con il 9.7%.

Ma il problema de La Prima Volta investe anche il programma successivo, ovvero L'Eredità condotto da Flavio Insinna. Che nei giorni feriali è vincitore incontrastato della sua fascia oraria a discapito di Paolo Bonolis e del suo Avanti un Altro. Mentre in una giornata come ieri, è dovuto partire da un miserando 10,8% di share mentre Bonolis partiva dal 15,7% della D'Urso. Insinna ha prevalso lo stesso nel suo slot, ma la questione Parodi resta sul tavolo. Avevamo dato il beneficio del dubbio alla conduttrice de La Prima Volta sperando che potesse riprendersi a vantaggio di Rai1 e del servizio pubblico, ma ormai ogni speranza è vana e la domenica pomeriggio non è il suo habitat naturale, in qualunque salsa si proponga. Rai1 se n'è resa conto?