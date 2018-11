Ascolti Tv: Grande Fratello Vip, Monte va in finale, Nudo verso la vittoria?

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla sua pirotecnica conclusione prevista per il 10 dicembre e ha già espresso i nominativi di due finalisti, ovvero Silvia Provvedi e Francesco Monte, blindato proprio ieri sera come uno dei concorrenti sicuri a contendersi la vittoria del GF Vip 3.

La serata di ieri, giovedì 22 novembre 2018, ha anche segnato l'eliminazione della popolare Jane Alexander, che si batteva per restare nella casa più spiata d'Italia contro Walter Nudo.

Quest'ultimo, di nuovo in nomination la prossima settimana contro Martina Hamdy e Stefano Sala, resta il superfavorito dei telespettatori e non sono pochi coloro che sono sicuri di vederlo sbancare la votazione finale come fece nell'ormai lontano 2003 quando vinse la prima edizione dell'Isola dei Famosi in onda su Rai2.

Con tutti gli avvenimenti della serata, la dodicesima puntata del GF Vip avrà strappato qualche punto di share alla concorrente fiction L'Allieva 2 su Rai1? Non ci resta che attendere l'uscita dei dati Auditel.