Ascolti Tv/ La Limousine della d'Urso a Sanremo. Giallo: chi c’è a bordo?

Sanremo è Sanremo. Anche Live non è la d’Urso arriva nella città dei fiori con la Limousine bianca. Vetri neri. Chi c’è a bordo? Mistero. Ma sembra che a Sanremo il pubblico sia in delirio per la curiosità nata non appena è stata avvistata l’auto. Domani una super puntata che farà il pieno di share. Sembra di capire che si parlerà anche del Festival con tante indiscrezioni e novità. Il super show di Canale5, che sta facendo sognare il Biscione con picchi di ascolti che toccano il 26% di share, potrebbe regalare ai cantanti esclusi dalla kermesse nuovi colpi di scena? Probabilmente sì. Basta attendere fino a domani per saperlo. Il conto alla rovescia è iniziato.