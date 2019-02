Ascolti Tv, la rivincita di Amadeus: Ora o Mai Più richiestissimo all'estero

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 2 febbraio 2019 vedono Amadeus con il suo Ora o Mai Più recuperare terreno rispetto a sette giorni fa e assestarsi a 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Reclutato all'ultimo momento per arginare il colosso Maria De Filippi nel prime time del sabato, il buon Amadeus fa miracoli con un format studiato per il venerdì sera estivo, portando a casa comunque ottimi risultati per la Rai.

Ma non è finita: Ora o Mai Più, nato da una fortunata sinergia tra un'idea di Carlo Conti e un'intuizione del prolifico autore televisivo Pasquale Romano, è un format originale Rai prodotto in collaborazione con la Ballandi Entertainment sotto la guida del gruppo storico di collaboratori del compianto Bibi. E la Ballandi Entertainment, per l'appunto, sta ricevendo una marea di richieste da parte di tantissime reti televisive di tutto il mondo - si vocifera perfino da diversi network USA - per l'acquisto dei diritti di esportazione.

La formula della "rivalsa" delle meteore del mondo delle sette note abbinata al meccanismo del talent show, con in studio personaggi che hanno fatto la storia della canzone italiana in veste di giudici, è piaciuta moltissimo non soltanto in Italia ma anche all'Estero, e ben presto nelle Tv di tutto il mondo vi sarà un proliferare di emuli e surrogati ispirati allo show della Ballandi Entertainment . Ora si tratta di capire chi, nelle varie versioni straniere, potrà sostituire la verve di Amadeus, ormai da tempo assoluta garanzia di ascolti elevati, professionalità e lealtà verso la Rai e i produttori dei suoi programmi.