Ascolti tv, Loredana Lecciso tende la mano a Romina al Live

Loredana Lecciso tende la mano a Romina al Live: “Quell’applauso a Sanremo....”

Sanremo è finito. Ma il gossip, e i rumors, non vanno mai in pensione. Nemmeno quando scorrono i titoli di coda del Festival che ha fatto gli ascolti più alti di sempre. Domenica al Live non è la d’Urso, in una super puntata show con ascolti che hanno fatto sfiorare il 29% di share, c’era pure Loredana. Tubino verde, fisico straordinario, sorriso in volto. La Lecciso ha parlato anche di Al Bano e Romina, che sono tornati all’Ariston con un brano inedito scritto per loro dal grande Malgioglio.

“L’applauso che l’Ariston ha riservato a Al Bano e Romina è l’applauso dell’Italia”, dice Loredana. Rompe, così, il silenzio e mette a tacere ogni polemica sui presunti attriti con la ex moglie di Al Bano. Anzi, per la seconda volta le tende la mano. Era accaduto un’altra volta, sempre al Live.

Poi la d’Urso intervista Malgioglio. Che svela uno scoop: “E’ stata Loredana a dirmi: Voglio che Al Bano vada al Festival con Romina. Non so se ci hai messo del tuo, ma grazie”. Dichiarazione clamorosa, che piace ai fan. Proprio come l’inedito brano di Al Bano e Romina scritto da Cristiano. Da rumors si sa che, molto presto, verrà inciso pure in spagnolo.