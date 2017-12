Ascolti tv: Mannoni e Berlinguer, la tv pacata e quella urlata

Di Pietro Mancini

Maurizio Mannoni, 60 anni, è il pacato conduttore di "Linea notte", su RAI 3. Il suo programma - che dibatte, senza urli, temi interessanti, con ospiti competenti, e anticipa i giornali in edicola al mattino - ha un "torto" : fa registrare ottimi ascolti. A differenza di "Cartabianca", condotta da "Rossa" Berlinguer, 58 anni, che dà la linea al non amato collega, sempre, in ritardo. Se non una medaglia, come qualcuno ha proposto di assegnare al Mannoni furioso contro la ritardataria "zarina" di tele-Kabul, non si comprende perché il direttore di Rai 3, Stefano Coletta, 52 anni, non intervenga. E privilegi la TV aggressiva, urlata, con la piazza mediatica vuota, a quella, apprezzata e dialogante, dei distensivi "ragionamendi", di demitiana memoria, dopo la mezzanotte.