Ascolti Tv: Montalbano, Insinna, Venier, Vespa... tutti i top di Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel, relativi alla stagione 2018-2019 (almeno nei primi mesi di quest'ultimo anno), vedono una possente affermazione di Rai1 e una supremazia incontrastata della prima rete Rai in alcune fasce orarie e in alcuni slot decisivi. Con alcune sorprese.

L'avvento dell'amministratore delegato Fabrizio Salini e della direttrice di rete Teresa De Santis si può definire positivo per l'Ammiraglia Rai, che procede infatti a gonfie vele negli ascolti monetizzando il retaggio che i due dirigenti hanno accolto sulle spalle. Assistiamo per esempio al grandissimo successo nella fascia preserale de L'Eredità condotto da Flavio Insinna, che sbaraglia quotidianamente la concorrenza superando anche i risultati del compianto predecessore Fabrizio Frizzi.

Restando nell'ambito preserale, è d'obbligo menzionare il grande risultato estivo di Reazione a Catena condotto da Gabriele Corsi, che ha spopolato per tutti i mesi caldi. Sempre su Rai1, restando in tema estivo, come non citare il programma cult Techetechetè che, nel 2018, ha strabiliato il pubblico ottenendo ascolti record, e ispirando il filone "nostalgia" poi ripreso un po' da tutti, in primis da Carlo Freccero nei suoi omaggi su Rai2.

Tornando alla stagione in corso, Amadeus con I Soliti Ignoti si rivela nella stragrande maggioranza delle volte campionissimo in access prime time contro il colosso Striscia Le Notizia. Per quanto riguarda il pomeriggio del dì di festa, dal canto suo, Mara Venier ha ripreso energicamente le redini di Domenica In con ottimi risultati in termini di ascolti, riportando agli antichi splendori il contenitore storico di Rai1. E incassando anche le lodi della direttrice De Santis.

Carlo Conti con Tale e Quale Show è da sempre garanzia di ottimi ascolti e sovrano incontrastato del venerdì sera, sgominando qualche mese fa Scherzi a Parte malgrado la conduzione del Pezzo da Novanta Paolo Bonolis.

Fiction classiche come Il Commissario Montalbano e Che Dio Ci Aiuti sono da sempre veicolo di trionfi, ma nell'era Salini-De Santis, anche prodotti "neonati" come La Compagnia del Cigno hanno sbaragliato la concorrenza mettendo in ginocchio produzioni ambiziose come Adrian di Adriano Celentano e, nel caso di produzioni come L'Amica geniale, La Vita Promessa o I Bastardi di Pizzofalcone, sgominando reality stravisti come Il Grande Fratello Vip o L'Isola dei famosi. Il magico tocco cinefilo della direttrice di RaiFiction Tinny Andreatta ha inoltre contribuito a rendere più cinematografico e internazionale il prodotto Rai, che viene venduto in tutto il mondo.

La Cultura non è stata meno prodigiosa, qualche mese fa, con il grande successo in prima serata di Ulisse - Il Piacere della Scoperta condotto da Alberto Angela, che ha tenuto miracolosamente testa il sabato sera a Maria De Filippi. La domenica in prima serata Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio supera il più delle volte la concorrenza di Canale 5, e doppia settimanalmente il rivale diretto Massimo Giletti con Non è L'arena.

Per quanto riguarda invece la domenica mattina, grande successo e cifre da prime time (il 37% di share nella puntata dedicata a Sanremo 2019) ottiene UnoMattina in Famiglia, ideato da Michele Guardì e condotto da Ingrid Muccitelli e Luca Rosini.

Che dire del Tg1 diretto da Giuseppe Carboni? Chi scrive questo articolo ha dimostrato con un'analisi dettagliata dei dati di ascolto (clicca qui per leggerla) che il notiziario "grillino" supera quello "renziano" diretto dal predecessore Andrea Montanari. Quanto all'approfondimento politico, l'inossidabile Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, in seconda serata, sbanca spesso l'Auditel con risultati da record.

Per concludere, l'appena terminato Sanremo 2019 ha ottenuto risultati grandiosi (seppur inferiori a quelli del 2018) e, grazie alle scelte oculate di Claudio Baglioni, come rilevò per primo chi scrive questo articolo (clicca qui per leggere), ha rilanciato la kermesse tra i giovani, con il brano del vincitore Mahmood tra i più ascoltati nel mondo.

insomma, nei casi succitati, Fabrizio Salini e Teresa De Santis possono essere lieti dei risultati ottenuti finora; quanto invece alle problematiche inerenti il pomeriggio e la fascia di mezzogiorno, e ve ne sono, e la questione dolente del sabato sera consegnato il più delle volte chiavi in mano alla De Filippi, saranno oggetto di un'altra analisi.