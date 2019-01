Ascolti Tv: Paola Perego sfida l'Auditel contro Gerry Scotti e The Good Doctor

Stasera in Tv andrà in onda una disfida Auditel fino all'ultimo punto di share fra il debutto della nuova stagione di Superbrain, condotto da Paola Perego su Rai1, e Chi vuole essere milionario? con il Gerry Scotti nazionale su Canale 5. Terzo incomodo nella disfida il telefilm The Good Doctor, nonché casus belli tra il produttore di Superbrain Lucio Presta (marito della Perego) e il direttore di Rai2 Carlo Freccero.

Reo quest'ultimo, secondo Presta, di fare controprogrammazione a svantaggio di Rai1 (accusa prontamente rispedita ai mittenti dal direttore di Rai2), tanto che Paola Perego in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera parla di mancanza di sinergia tra le reti Rai. Anche se, a dire il vero, più che di The Good Doctor sul "secondo canale", Superbrain deve temere l'agguerrita concorrenza del programma di Gerry Scotti, da sempre garanzia di elevati ascolti per Canale 5.

Non dimentichiamo poi, in prime time, un altro temibile concorrente, ovvero Quarto Grado su Rete4, anch'esso abituato a ottime performance nell'agone dell'Auditel. La7, dal canto suo, proporrà il ritorno di Propaganda Live, condotto da Zoro alias Diego Bianchi, e potrebbe strappare qualche punto di share un po' a tutti quanti.

Insomma, solo domattina si saprà chi ha vinto e chi ha perso la battaglia. Battaglia che a quanto pare, con l'annullamento della presentazione di Superbrain per protesta contro la presunta e suddetta controprogrammazione di Carlo Freccero a discapito di Rai1, inizia già sprizzando scintille.