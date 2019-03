Ascolti Tv: Paperissima umilia Macron da Fazio, Non Mentire chiude in bellezza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 marzo 2019 vedono su Rai1 Che Tempo Che Fa, con l'intervista di Fabio Fazio al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, conquistare 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire conquista invece 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. In sovrapposizione, Canale 5 con Paperissima Sprint ha ottenuto 4.115.000 spettatori con il 16.1%, battendo l'intervista a Macron.

Su Rai2 The Good Doctor ha totalizzato 2.248.000 spettatori con il 9% (primo episodio: 2.087.000 – 8.1%, secondo episodio: 2.423.000 – 10.1%). Su Italia1 Le Iene ha radunato 1.748.000 spettatori con il 10% di share (presentazione di 27 minuti: 1.489.000 – 5.8%). Su Rai3 la nuova serie di Amore Criminale esordisce con 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione di 12 minuti: 721.000 – 2.8%). Su Rete4 il film Fire With Fire ha convinto 579.000 spettatori con il 2.4% di share. Su La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti ha segnato 1.215.000 spettatori con il 6.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto invece 485.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove Aspirante Vedovo 327.000 spettatori (1.3%).

Sette giorni fa Che Tempo Che Fa conquistava 3.868.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segnava l’11.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non Mentire radunava 3.328.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Rai2 la serie in prima tv The Good Doctor 2 raccoglieva 2.488.000 spettatori (9.7%). Su Italia1 Le Iene totalizzavano 1.865.000 spettatori con il 10% di share, mentre su La7 Non è l’Arena convinceva 1.214.000 spettatori con il 6.1%.