Ascolti Tv: Quando la D'Urso non c'è, Mara Venier balla (e sbanca l'Auditel)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 23 dicembre 2018 vedono ancora una volta su Rai1 Domenica In fare il botto di audience con 2.698.000 spettatori pari a uno share del 17% nella prima parte, e 2.437.000 spettatori pari a uno share del 17.9% nella seconda parte.

L'assenza di Barbara D'Urso e del suo Domenica Live in pausa natalizia si fa sentire non soltanto per quanto riguarda la performance di Domenica In, ma anche per quella de La prima volta a seguire. Il programma condotto da Cristina Parodi senza la contesa diretta con la D'Urso, infatti, recupera e si attesta a 1.920.000 spettatori pari al 13.6%.

In pratica, lo stesso risultato che, nelle migliori occasioni, la Parodi faceva con Domenica In nella scorsa stagione, risultato che invece con l'avvento della Venier alle redini dello storico contenitore domenicale di Rai1 è decisamente migliorato raggiungendo settimanalmente ottimi risultati.