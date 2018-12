Ascolti Tv: Renzi torna con Firenze secondo me. Come sarà il verdetto Auditel?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 22 dicembre 2018 vedranno tornare alla carica l'ex premier ed ex segretario Pd Matteo Renzi con il suo documentario Firenze secondo me in onda sul Nove in prima serata.

L'esordio non è stato dei migliori, visto che lo share si è fermato all'1,8%, un dato che molti hanno giudicato un flop (tra cui Matteo Salvini che ha ampiamente deriso il politico reinventatosi conduttore e divulgatore televisivo), e che invece il senatore dem ha dichiarato "ottimo e nella media di rete".

Renzi torna dunque alla riscossa con la seconda puntata, che tuttavia finisce per avere contro una nutrita schiera di concorrenti agguerriti. In primis Rai1 con I soliti Ignoti - Speciale Telethon, il cartone Disney Rapunzel - L'intreccio della Torre su Rai2, il programma di successo Città segrete, stasera dedicato a Roma e come sempre condotto da Corrado Augias che la scorsa settimana ha quintuplicato gli ascolti del documentario dell'ex premier, e non ultimo il ritorno di Sarabanda su Italia1 condotto da Enrico Papi, reduce dai successi de La notte dei Record su Tv8.

Come andranno questa volta gli ascolti di Firenze secondo me? A domattina, domenica 23 dicembre, la tetragona sentenza dell'Auditel.