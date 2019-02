Ascolti Tv Sanremo 2019: chissenefrega dell'Auditel, la Rai ha vinto comunque

Sanremo 2019 è stato un successo per Rai1. Le prime quattro serate hanno registrato un calo rispetto al 2018? Sì, innegabilmente. Ma a prescindere dagli ascolti e anche dalla classifica finale che ha visto il giovanissimo Mahmood trionfare, lo spettacolo confezionato da Claudio Baglioni s'inserisce alla perfezione nella filosofia della Rai del "cambiamento" e non avrebbe potuto incarnarla in maniera migliore.

Ultimo (arrivato secondo), Irama (settimo), Federica Carta & Shade (diciottesimi), Achille Lauro (nono), Enrico Nigiotti (decimo), Motta (quattordicesimo), BoomDaBash (undicesimi) e così via... in quale altra edizione del Festival, fin dal 1950, si sono visti così tanti idoli dei giovanissimi sul palco dell'Ariston? In quale altra edizione, fin dal 1950, l'età media dei cantanti in gara è stata così bassa?

Ascolti e dati Auditel a parte, quest'anno Baglioni ha saputo "svecchiare" la proposta canora del Festival, inserendo rap, trap, indie e così via, al punto che perfino veterani come Loredana Bertè (quarta classificata tra mille polemiche), Patty Pravo (ventunesima) e Nino D'Angelo (ultimo classificato) sono apparsi ringiovaniti grazie alle sonorità dei brani proposti o alla giovane età dei loro compagni di avventura (Briga, nel caso della Pravo e Livio Cori nel caso del cantante napoletano)

Grazie a Baglioni e alle sue scelte artistiche, quest'anno padri e madri hanno visto esibirsi all'Ariston i beniamini dei loro figli, sentendosi immediatamente più freschi e cool. In soldoni, Baglioni ha avvicinato il pubblico tradizionale del Festival agli idoli dei giovanissimi riavvicinando al tempo stesso i giovanissimi alla tradizione di Sanremo, che da troppi anni ormai snobbavano. L'incremento degli ascolti e dei contatti da parte di giovani e giovanissimi, rivendicato dal Dg Fabrizio Salini riguardo a questa edizione, è una spia estremamente importante e degna di nota.

Quest'anno, inoltre, e lo si vedrà nelle classifiche di vendita, le canzoni in gara rispecchiano realmente i gusti dei consumatori, e Sanremo - oltre che una vetrina - è stato "specchio" del Paese. Un Paese che cambia ed è cambiato radicalmente, così com'è cambiata l'offerta canora di questo Festival.

Gli ascolti sono diminuiti? Chissenefrega! Grazie alle scelte di Baglioni, giovani e giovanissimi sono tornati a guardare Sanremo. E anche solo per questo Rai1 ha vinto la scommessa.