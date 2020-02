Ascolti Tv Sanremo 2020: il playback dei Ricchi e Poveri scatena la polemica

Ascolti Tv Sanremo 2020: Gabbani guida la classifica generale dei 24 Campioni

E' Francesco Gabbani con il brano "Viceversa" a guidare la classifica generale dei 24 Campioni in gara al Festival di Sanremo, al termine delle prime due serate. Al secondo posto ci sono Le Vibrazioni e al terzo posto Piero Pelù. Seguono, nel'ordine, dal quarto al 24^ posto, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Diodato, Irene Grandi, Tosca, Michele Zarrillo, Levante, Marco Masini, Alberto Urso, Giordana Angi, Raphael Gualazzi, Anastasio, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Rita Pavone, Riki, Elettra lamborghini, Rancore, Bugo e Morgan e, infine, Junior Cally.

Ascolti Tv Sanremo 2020: Fiorello mantiene promessa, entra vestito come De Filippi

Promessa mantenuta: Fiorello entra vestito da Maria De Filippi, come aveva detto che avrebbe fatto se la prima serata del Festival di Sanremo2020 fosse andata bene, ovvero con share oltre il 40%. La media share è stata del 52,2% e quindi lo showman ha onorato l'impegno. Ed è arrivato sul palco dell'Ariston, in abito nero con colletto e polsini bianchi, calze nere, scarpe nere con tacco e accompagnato dalla musica che fa da colonna sonora al programma cult della De Filippi. Per poi andare ad abbracciare il direttore della rete ammiraglia Rai, Stefano Coletta, dicendo "la nuova Rai1 è questa". Ed ha anche imitato lo stile della popolare conduttrice, sedendosi sulle scale. Poi è arrivata in diretta la telefonata della stessa De Filippi, che dapprima si è complimentata con Amadeus e poi ha lanciata la formula "Buonasera, benvenuti al 70^ Festival di Sanremo" mentre Fiorello muoveva le labbra doppiandola.

Ascolti Tv Sanremo 2020: la reunion dei Ricchi e Poveri è un successo ma il playback...

“Questo è un sogno! A Sanremo abbiamo la formazione originale dei Ricchi e Poveri!!”. Cantano felicemente “Sarà perché ti amo”, “Mamma Maria” “La prima cosa bella” (si aggrega pure Fiorello) e sembra di tornare a 40 anni fa. Il pubblico canta, balla, si scalda (compreso il pubblico più agé nelle prime file). Una performance che è stata una sorta di revival per i presenti all'Ariston e per gli spettatori connessi dai numerosi device. Non sono mancate però le polemiche. In molti sulla rete hanno notato che parte dell'esibizione dei Ricchi e Poveri è stata eseguita in playback e sui social numerosi sono stati i commenti negativi che non hanno apprezzato la scelta.

Ascolti Tv Sanremo 2020: teatro omaggia Frizzi, avrebbe compiuto 62 anni

Il Festival di Sanremo rende omaggio a Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 62 anni. Il pubblico in platea e in galleria all'Ariston si è alzato ed ha reso una standing ovation alla sua memoria, mentre sullo sfondo campeggiava una foto che ritraeva un sorridente Frizzi. "Se fosse stato con noi, sarebbe stato lui a condurre questa edizioen numero 70 del Festival", ha detto Amadeus.

Ascolti Tv Sanremo 2020: Djokovic canta 'Terra promessa' con Fiorello e Amadeus

Siamo abituati a vedere Novak Djokovic destreggiarsi con la racchetta da tennis ma non certo immaginarlo mentre canticchia. Lo ha fatto questa sera sul palco dell'Ariston con Fiorello e Amadeus intonando un pezzo di 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti, cantante di cui l'asso serbo e numero uno al mondo del tennis è un fan. "Sono molto felice di essere qui, grazie per l'invito, bella l'organizzazione", ha detto Djokovic, amico di lunga data di Fiorello, aggiungendo anche che Sanremo non è località a lui sconosciuta, avendovi giocato un paio di tornei quando era under12 e under14.

Ascolti Tv Sanremo 2020: Paolo, malato di Sla, "non pensate mai di non farcela"

"Non pensate mai di non farcela" e non dimenticare mai di voler bene, e la prova è lui in prima persona, Paolo Palumbo. “Buonasera a tutti, lasciate che mi presenti, sono nato in Sardegna (nel Nuorese, ndr) e da 4 anni combatto contro la Sla, ringrazio lo staff di Sanremo e Amadeus per avermi dato la possibilità di stare qui e portare il mio messaggio". Poi, con il suo racconto, è come se avesse catapultato tutti noi - spettatori all'Ariston, sala stampa, milioni di telespettatori a casa -, in quello che lui stesso ha definito un mondo ignoto: "Chiudete gli occhi e immaginate che anche il gesto più piccolo venga impedito, non fare un bel respiro profondo, non riuscire a bere un sorso d’acqua, non canticchiare la vostra canzone preferita". Ha avuto parole dolci per il fratello Rosario, "un eroe, si prende cura di me e diventato le mie gambe e le mie braccia. Certo ogni tanto mi fa arrabbiare ma tutto torna come prima, lui e la mia famiglia mi hanno insegnato cosa è la vita, ho scoperto la forza dell’amore". L'amore "ce l’abbiamo tutti anche se non ce ne rendiamo conto. La Sla mi ha impedito di diventare uno chef, ma la mia è la storia di un ragazzo non sfortunato ma di un ragazzo che continua a sognare e a continuare dritto, i limiti sono sempre dentro di noi. La vita è da fronteggiare con tutti gli sforzi. Avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi, avete detto vi voglio bene a tutti?". Poi la constatazione che tante volte ci sfugge: "Ho imparato che il tempo è poco e prezioso e dovremmo viverlo intensamente riempendolo di altruismo, date al mondo la parte migliore di voi". E se qualcuno ancora non lo sa, "la mancanza di empatia e tolleranza" sono il male della società, "nel vostro piccolo fate quanto più potete per aiutare il prossimo e quando di fronte a un problema penserete di non farcela, pensate a quei guerrieri che lottano per vivere". La Sla ha fermato, imprigionato, il corpo di Paolo, ma non la sua mente, non il suo animo generoso. E Paolo ci consegna un compito: la ricerca, sempre più la ricerca per combattere la Sla. Ma anche continuare a sognare e a voler bene. Pensando che anche la più grande difficoltà materiale nel vivere frenetico in realtà non è, non può esserlo. Una lezione di vita. L'Ariston ha tributato la sua standing ovation a Paolo, che sognava e sogna di essere anche lui un Artista e sul palco del Festival alla fine ci è arrivato. E l'ha tributata ai tanti come lui.

Ascolti Tv Sanremo 2020: Junior Cally ultimo in classifica e sfuma la polemica

Intona il suo brano antipopulista “Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa e “però si capisca che odio il razzista che pensa al Paese ma è meglio il mojito E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito”. Pochi gli applausi e qualche fischio e la classifica non lo premia posizionandolo all'ultimo posto.