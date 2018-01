Ascolti tv: Sara Rosati, nuova spalla di Michele Santoro. Ecco chi è

Michele Santoro è ripartito da M su Rai 3 (con un discreto share d'esordio nella guerra degli ascolti tv: 4,9% e 1.139.000 spettatori secondo i dati Auditel di giovedì 11 gennaio) e al suo fianco ecco Sara Rosati. E' lei la nuoa spalla, dopo l'addio di Giulia Innocenzi (ora direttrice di Giornalettismo).

Chi è Sara Rosati? Ventotto anni, nata Parma e laureata in Giurisprudenza, si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio ad "Announo" quando al fianco di Michele Santoro c'era Giulia Innocenzi.

Giulia Innocenzi è "vegetariana e anticlericale", come si legge sul sito del programma. La sua passione sono i viaggi. Modella e da sempre molto attenta ai diritti umani, non sfugge certo la sua bellezza. E dal suo profilo twitter si scorge che in passato è stata attivista grillina.