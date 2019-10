Ascolti Tv, slitta il Grande Fratello Vip 4. Mediaset rilancia Adrian

Rimandato. Non a settembre, ma probabilmente a gennaio 2020. Per il Gf vip 4 non è un buon momento.

Il conduttore Signorini, da indiscrezioni che trapelano in queste ultime ore, non darà il via al reality a fine ottobre (come previsto mesi fa). Mediaset, da quanto si apprende, potrebbe riproporre Adrian, il cartone di Adriano Celentano che si era rivelato un flop. Il cast sarebbe, a quanto pare, in altomare. La Lecciso avrebbe detto no, dopo i corteggiamenti di Signorini che la vorrebbe nella casa. Rebus Antonella Elia e Otelma. In pole, per adesso, Giucas Casella. Quest’ultimo, però, vorrebbe partire per L’Isola dei famosi (lui stesso lo ha dichiarato a Affari italiani). E la lista dei problemi da risolvere s’allunga: cast e collocamento reality in palinsesto. Infatti, nel 2020 devono iniziare anche l’isola dei famosi e il Gf di Barbara d’Urso. Sembrerebbe un Tetris l’incastro del Gf Vip fra questi altri due reality.

Capitolo opinionisti? Altro rebus. La produzione pare che abbia messo gli occhi su Wanda Nara tra le papabili opinioniste. Cosa deciderà la moglie di Icardi? È giallo.