Ascolti Tv: stasera Giletti con Fabrizio Corona e la strage di Corinaldo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 9 dicembre 2018 registreranno i nuovi risultati della triplice disfida del prime time nel dì di festa tra Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai1, la serie Tv ospedaliera New Amsterdam su Canale 5, e Massimo Giletti con Non è L'arena in onda su La7.

Quest'ultimo ha deciso ancora una volta di restare sul "pezzo", dedicando la puntata di stasera al caso che ha infiammato il weekend dell'Immacolata, ovvero la strage di ragazzini nella discoteca La Lanterna Azzurra a Corinaldo, in provincia di Ancona, durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta. Un'atroce vicenda alla quale Giletti dedicherà ampio spazio cercando di sviscerare i vari dettagli emersi nel corso delle indagini delle forze dell'ordine.

Dopodiché, la puntata sarà perlopiù monopolizzata dal ciclone Fabrizio Corona, che l'anno scorso fece registrare a Giletti il record assoluto di ascolti, e che stasera tornerà a raccontarsi e a raccontare i retroscena delle vicende che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane: l'amore lampo con Asia Argento, i battibecchi a distanza con il suo ex pigmalione Lele Mora, la lite in diretta con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip che si è portata dietro strascichi legali e il rapporto con Silvia Provvedi.

Riuscirà Corona a riportare in auge Non è L'arena, ultimamente un po' sottotono nelle performance Auditel domenicali? Fabio Fazio verrà nuovamente sconfitto dall'ex paparazzo o questa volta lui e il suo nutrito parterre di ospiti prevarranno contro la forza della natura Corona? Non ci resta che attendere domattina i dati di ascolto.