Ascolti Tv/ Su Sanremo l'uragano Lucarelli. Il video di Fiorello che sbotta...

L'uragano Selvaggia Lucarelli si abbatte sul Festival di Sanremo 2020. Gli organizzatori della kermesse canora avevano preparato tutto nei minimi particolari e certo non si aspettavano un terremoto mediatico di questa portata. "Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una mia telefonata ingenua", ha affermato con tono deluso e polemico Rosario Fiorello, intervenendo in conferenza stampa al Teatro Ariston per commentare la quarta serata del Festival. La Lucarelli, nata a Civitavecchia il 30 luglio 1974, è diventata popolarissima grazie al suo blog “Stanza Selvaggia” ed è anche un volto noto di RaiUno essendo membro della giuria di Ballando con le stelle.

L'intervista-sfogo della famosa giornalista allo showman, pubblicata su Tpi, è una dei motivi della lite tra Fiorello e Tiziano Ferro che si è poi conclusa con il bacio sulla bocca in diretta tv. La pace sul palco dell’Ariston è arrivata dopo una giornata di accuse, tweet, sfoghi e scuse. La polemica tra i due artisti è scoppiata mercoledì sera dopo che Tiziano Ferro, infastidito per la troppa attesa prima di esibirsi, ha lasciato l'hashtag #fiorellostattezitto. Poi i due hanno pubblicato su Instagram una foto accompagnata dall’hashtag #fatevenarisata. Durante la quarta serata del Festival, Fiorello e Ferro hanno duettato sulle note di Finalmente Tu e si sono baciati al termine dell’esibizione.



"Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa", Fiorello parlava così con Selvaggia Lucarelli in un'intervista-sfogo dello showman pubblicata su Tpi.





L'uragano Lucarelli a Sanremo arriva proprio nei giorni in cui la stessa giornalista sta terremotando i vertici de Il Fatto Quotidiano. Marco Travaglio, direttore del quotidiano cartaceo, ha infatti deciso di sfidare la sua amministratrice delegata Cinzia Monteverdi schierandosi al fianco della Lucarelli. Non solo, Travaglio ha anche contestato la decisione di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, di non far scrivere la Lucarelli sul sito de Il Fatto.

Insomma, l'uragano Selvaggia mette in crisi sia il quotidiano vicino ai grillini sia il festival canoro più popolare d'Italia...





La Lucarelli è stata protagonista di diversi scontri in tv, come quello con Nunzia De Girolamo o quello con Alba Parietti (ecco il video, a L'Arena del 2 luglio 2017).





Malgrado i tanti impegni, Selvaggia Lucarelli è anche un’amorevole mamma che dedica molto tempo al proprio figlio, il piccolo Leon, nato dal precedente matrimonio con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano Pappalardo.