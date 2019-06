Ascolti Tv: Techetechetè riparte alla grande con Frizzi, Troisi e Corrado

L'attesa è terminata. Finalmente, stasera, lunedì 3 giugno alle 20,30 su Rai1 con un toccante omaggio al compianto Fabrizio Frizzi, torna Techetechetè - Il meglio della Tv,.

Ideato da Elisabetta Barduagni e curato dal responsabile Gianvito Lomaglio, il cult dell'Ammiraglia Rai che ogni estate tiene incollati milioni e milioni di spettatori con share da capogiro riparte alla grande e infila tre puntate omaggio a grandi personaggi della Tv italiana. Dopo Fabrizio Frizzi, domani 4 giugno sarà l'occasione per omaggiare l'immenso Massimo Troisi a venticinque anni dalla sua morte e l'8 giugno l'indimenticato Corrado, scomparso nel 1999.

Proprio Corrado, secondo il quale i conduttori televisivi dovevano entrare nei salotti degli italiani in punta di piedi, rappresenta in fondo la cifra di Techetechetè, la cui macchina del tempo ricatapulta il telespettatore in un'età dell'oro dove il garbo, la professionalità, il rispetto, il talento regnavano sovrani sul piccolo schermo. Quando la Rai costituiva un'eccellenza in campo mondiale.

In maniera peculiare, questo passato glorioso si sposa con l'attuale visione dell'Ad Fabrizio Salini, visione tesa alla valorizzazione dei tesori degli archivi Rai e che per l'appunto ha definito Techetechetè "fiore all'occhiello del patrimonio culturale del Servizio Pubblico Radiotelevisivo" . Una definizione sposata dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che - attenta alla qualità - a partire da questa stagione ha fortemente voluto varie puntate dal titolo Superstar Techetechetè nel prestigioso sabato sera di Rai1, che occuperanno tutta la prima serata dalle 20.30 alle 22.30. Giusto riconoscimento per il programma dopo anni di successi in access prime time. Le puntate Superstar saranno in tutto otto e saranno dedicate ai Grandi Cantautori, Mia Martini e Loredana Bertè, Adriano Celentano, Mina e Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Luciano Pavarotti e si chiuderà alla grande con Al Bano e Romina Power.

Ci aspetta insomma un'altra estate di emozioni, suggestioni e piacevoli passeggiate sul viale dei ricordi, un tuffo nel passato che tuttavia diviene una chiave d'interpretazione del presente, tanto che Techetechetè è spesso prezioso materiale di studio per studenti universitari e oggetto di tesi di Laurea. Grazie anche al repertorio sconfinato delle Teche Rai dirette da Maria Pia Ammirati.

Doveroso citare la squadra di autori artefice della prossima, spumeggiante stagione di Techetechetè, ovvero la già citata Elisabetta Barduagni, Massimiliano Canè, Mauro Caporiccio, Achille Corea, Valentina Cotone, Simone Di Carlo, Salvo Guercio, Emilio Levi, Michele Neri, Carlo Posio, Tiziana Torti e Francesco Valiutti. Produttrice Paola Portaluri e social media manager Bruno Mastroianni.

Appuntamento dunque a questa sera, lunedì 3 giugno alle 20.30 su Rai1, con l'imperdibile omaggio a Fabrizio Frizzi e con l'atteso ritorno di Techetechetè.