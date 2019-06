Ascolti Tv: Torna Paperissima Sprint con Veline, Gabibbo e Vittorio Brumotti

Era il lontano 1990 quando su Italia 1 si affacciava Paperissima Sprint, la versione estiva dell'allora popolarissimo Paperissima. Visto il grande successo, tuttavia, venne ben presto promosso su Canale 5 nientemeno che come sostituto del "cult" Striscia La Notizia per tutta la bella stagione.

Ben 29 anni dopo, il programma di Antonio Ricci è ancora seguitissimo e nell'edizione 2019 si trasferirà nientemeno che in Sicilia, nelle più belle località della Trinacria. Da domani, lunedì 10 giugno, alle ore 20.35 su Canale 5 vedremo dunque alla conduzione la squadra inedita formata dalle bellissime Veline di Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, per la prima volta alle redini di una trasmissione televisiva, Vittorio Brumotti (per la settima volta padrone di casa del varietà) e l’amatissimo Gabibbo (presenza fissa dal 1990).

Gag, video esilaranti, papere, gaffe nuove e storiche, con filmati divertenti da tutto il mondo, ai quali si potranno aggiungere anche quelli dei telespettatori previo invio al sito www.paperissima.mediaset.it. Ricordiamo i tanti nomi susseguitisi al timone del programma, Mike Bongiorno, un’esordiente Michelle Hunziker, Serena Grandi, Miriana Trevisan, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti, Valeria Graci, Alessia Reato, Maddalena Corvaglia, Roberta Lanfranchi e ora anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è di Mauro Marinello.

Appuntamento dunque a lunedì 10 giugno, alle 20,35 su Canale 5 per tutta l'estate dal lunedì alla domenica.