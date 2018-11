Ascolti Tv: D'Urso con Siffredi, Cecchi Gori e il "processo" a Cecchi Paone

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 18 novembre 2018 vedranno riproporsi la disfida del dì di festa con Domenica In condotta da Mara Venier e Domenica Live di Barbara D'Urso in onda su Canale 5.

Se zia Mara ha già fatto sapere di aver reclutato Antonella Clerici per una lunga intervista a cuore aperto, Barbarella non se ne sta certo a guardare con le mani in mano e ha cucinato una ricettina coi fiocchi per "guastare" la rimpatriata tra amiche su Rai1.

In studio a Domenica Live, infatti, chiamerà domani a raccolta Rocco Siffredi, reduce da un'operazione alla spalla che lo ha visto convalescente in ospedale, quindi Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic.

Dodi Battaglia, storico elemento dei Pooh, sarà ospite con la moglie, e per gli approfondimenti sul Grande Fratello Vip, ecco che arriverà Alessandro Cecchi Paone, pronto per il redde rationem con i suoi ex coinquilini fra i quali la Marchesa d'Aragona Daniela Del Secco, Maria Monsè, Elia Fongaro e Fabio Basile.

Riuscirà questo caravanserraglio di personaggi assemblato da Barbarella a sgominare il duo Venier-Clerici? A lunedì mattina l'ardua sentenza.