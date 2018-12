Ascolti Tv: Venier, Brignano e Garko contro D'Urso e Il Grande Fratello Vip

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 9 dicembre 2018 vedranno una nuova tappa della disfida del dì di festa tra Domenica In condotto da Mara Venier su Rai1 e il salotto di Domenica Live amministrato dalla padrona di casa Barbara D'Urso su Canale 5.

Zia Mara, per sconfiggere la rivale, ha pensato d'invitare come ospiti il comico Enrico Brignano e Gabriel Garko, recentemente tacciato di essere omosessuale dal settimanale Chi. Il bell'attore smentirà o confermerà di essere gay, come ha fatto Marco Carta nel salotto di Barbarella?

"Barbarella" che ribatterà accogliendo in studio Lory Del Santo, reduce dal successo personale del Grande Fratello Vip, che si riunirà con i suoi ex chiacchieratissimi coinquilini Jane Alexander ed Elia Fongaro.

Per il siparietto dedicato ai Vip caduti in disgrazia, troveremo la bellissima ex modella e attrice Randi Ingerman, e fra gli altri ospiti la D'Urso avrà con sé Massimo Boldi, nelle sale assieme allo storico compagno di lavoro Christian De Sica con il film Amici come Prima.

Chi vincerà la contesa tra le due primedonne? A domattina l'ardua sentenza.