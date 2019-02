Ascolti Tv: Venier sbanca l'Auditel e incassa le lodi di Teresa De Santis

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 17 febbraio 2019 vedono, nella prima parte del pomeriggio, Mara Venier con Domenica In su Rai1 fare il botto di audience con 3.238.000 spettatori pari a uno share del 20.4%, nella prima parte, e 2.681.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte.

Punto cruciale della trasmissione ed esponenziale impennata di share nel momento in cui Serena Rossi, che interpreta Mia Martini nella fiction di Rai1 Io sono Mia, ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio del fidanzato.

Continua dunque il successo del contenitore storico di Rai1 che la brava Venier ha ripreso in condizioni disastrose dopo la conduzione delle sorelle Parodi, riuscendo in breve tempo a riportarlo agli antichi fasti.

I successi di Mara Venier sono stati lodati dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis che ha dichiarato: “È tornata la signora della domenica. Mara ha sempre il giusto guizzo, è una professionista, si documenta e questo paga in un mondo dove tutto sembra facile, ma in realtà non è così.”

E ancora: ”Lei ha polso, ha le capacità di stare sui temi che restano importanti, come la famiglia e i sentimenti. [...] Apprezzo il suo modo di condurre".