Ascolti Tv, Venier stratega: cassato Giletti, a Domenica In arriva ospite boom

Mara Venier non è soltanto uno dei personaggi di punta di Rai1, avendo riportato ai gloriosi fasti del passato Domenica In ridotta al lumicino dalla fallimentare gestione delle Parodi sisters. Ma la "Zia Mara", che ha costruito la sua immagine su un approccio schietto, "popolano" e semplice con il pubblico, è in realtà una fine stratega degna di Richelieu.

Vistasi cassare le strombazzatissime ospitate di Massimo Giletti e di Maria de Filippi nella prossima puntata in onda domenica 19 maggio, Mara non si è persa d'animo e ha costruito in men che non si dica un parterre coi fiocchi.

In primis, sarà ospite del suo salotto Alessia Marcuzzi, che racconterà aneddoti personali e i suoi progetti futuri. Poi sarà la volta di Nunzia De Girolamo, chiacchieratissima ex ministra del Governo Letta, ex Forza Italia, ex alfaniana e ora approdata nelle file della Lega, nonché attualmente scatenata danseuse a Ballando con le Stelle. Zia Mara ha chiamato a raccolta anche il suo ex storico compagno Jerry Calà che intratterrà il pubblico con un medley di canzoni di successo, spartendosi il palco con il tenore Vittorio Grigolo e l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Hadley.

Non paga, la Venier avrà in studio anche Manuel Bortuzzo, il coraggioso giovane nuotatore colpito da una pallottola qualche mese fa e in fase di riabilitazione, e poi la storia boom dell'ultima compagna del compianto Gigi Sabani, Raffaella Ponzo che sarà nel salotto di Mara con il figlioletto Gabriele che compirà undici anni proprio domani e che non ha mai conosciuto il fratello maggiore, anch'egli figlio dell'amatissimo imitatore... Riunione familiare in diretta? Lo sapremo solo seguendo Domenica In domani pomeriggio su Rai1.