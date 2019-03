Ascolti tv: Veronica Gentili l'anti-Gruber, regina dell'informazione di Rete4

Siamo ancora ufficialmente in inverno, ma in quel di Rete4 si pensa già all'estate. Già, perché i vertici Mediaset sono impegnati nella messa a punto del palinsesto relativo alla bella stagione e, per quanto riguarda Stasera Italia, il programma d'informazione in onda in access prime time ora condotto da Barbara Palombelli hanno in mente grandi cose.

Spedita in meritata vacanza la signora Rutelli, alle redini di Stasera Italia Estate sarà promossa infatti Veronica Gentili, che, dopo aver inaugurato l'anno scorso il programma assieme a Giuseppe Brindisi, ora ne conduce assieme a lui l'edizione weekend con buoni ascolti, tali da mettere un difficoltà la rivale diretta Lilli Gruber su La7 con l'edizione del fine settimana di Otto e mezzo.

Attrice e giornalista, figlia di un dirigente Rai, osservatrice e commentatrice politica piuttosto peperina (ha dato dell'ubriaco a Vittorio Feltri, poi scusandosi), la Gentili almeno sulla carta non dovrebbe far sentire la mancanza della Palombelli (strabattuta dalla Gruber e ora insidiata negli ascolti da un'altra giornalista, Francesca Romana Elisei di Tg2 Post) e per accompagnare i telespettatori nella torrida estate post-Elezioni Europee. E senza peraltro scontrarsi con il caterpillar Gruber, che lascerebbe lo slot ad altri conduttori (Di nuovo Luca Telese e David Parenzo? Se sì, senz'altro meno telegenicamente appetibili di Veronica).

E il compagno di avventure della Gentili Giuseppe Brindisi? Sarà anche lui accanto a Veronica, oppure Mediaset sta pensando a una conduzione femminile solitaria in continuità con quella della Palombelli? E soprattutto, se il valido Brindisi dovesse essere sacrificato, riuscirà la Gentili a tenere su da sola un intero programma di informazione? Lo scopriremo fra qualche mese.