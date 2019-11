Ascolti tv, War of the World: alieni da record nella serata di Fox

Record stagionale di ascolti per Fox (Sky 112) con l’1,9% di share tv in prima serata tra gli abbonati Sky con THE WALKING DEAD e l’esordio di WAR OF THE WORLDS, la serie tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells ambientata ai giorni nostri e prodotta da CANAL + e Fox Networks Group Europe & Africa.

In particolare, durante la messa in onda del primo episodio di WAR OF THE WORLDS, Fox risulta il canale dell’area Entertainment più visto dagli abbonati Sky con una share tv che raggiunge il 2,6% sui Mixennials (abbonati 15-44 anni) e i contatti che aumentano del 206% rispetto alla media di fascia.

Successo anche per la campagna digital di War Of The Worlds che ha generato 48 milioni di impression erogate attraverso formati specifici per Google Display, YouTube, Instagram e Facebook. La campagna, di una durata di oltre 2 mesi, è stata composta da contenuti di approfondimento per mondofox.it a cui si sono aggiunti elementi prodotti ad hoc per i social media.

A sostegno della campagna anche Il Serialista, la nuova rubrica video di FOX curata da Renzo Di Falco che introduce e approfondisce le serie più attese della stagione in onda sui canali FOX.

WAR OF THE WORLDS, scritta dal premio BAFTA Howard Overman, ha tra i protagonisti il vincitore del Golden Globe, Gabriel Byrne (Hereditary, In Treatment) e la candidata all’Oscar Elizabeth McGovern, di recente tornata alla fama per il ruolo della contessa Cora Crowley in Downton Abbey.

Al centro della trama della serie c’è il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da un'altra galassia che conferma definitivamente l’esistenza di vita intelligente fuori dal pianeta Terra. Mentre l'umanità attende l’evolversi degli eventi, lo scenario diventa presto catastrofico. La Terra viene pian piano invasa dagli alieni e la razza umana rischia lo sterminio. I sopravvissuti sono pochissimi e dovranno cercare di restare in vita cercando un rifugio sicuro in una nuova realtà dominata dagli alieni.

Le foto di War Of The Worlds: https://foxgroup.box.com/s/gxagzca3ck4vyokz8zximrbnysckalml