Asia Argento-Salvini, selfie della pace dopo la lite dalla D'Urso

Lo scatto è di quelli che non passano inosservati: Asia Argento intenta a scattare un selfie con il cellullare mentre è abbracciata a Matteo Salvini nello studio di 'Live - Non è l'D'Urso', il programma di Barbara D'urso dove erano entrambi ospiti domenica sera. La puntata vedeva Salvini confrontarsi con i vip che lo avevano attaccato durante la sua esperienza al governo. E con la Argento, il ministro aveva avuto più di uno scontro via social. La fotografia che immortala il selfie è stata scattata da una terza persona e postata dal giornalista Antonello Piroso.

Il selfie vero e proprio è stato poi postato dalla stessa Asia Argento su Instagram. Ma il post che lo accompagna è stato modificato. Prima un semplice "bacioni". Poi, poco dopo, è diventato: "Bacioni M." accompagnato da una risata, che evidentemente fa riferimento ad una doppia interpretazione della M, Matteo o l'epiteto 'M..da', che proprio l'attrice aveva rivolto in passato allora ministro dell'Interno. Sotto al post nemerosi commenti molto critici nei confronti dell'attrice. Forse proprio i primi commenti ricevuti l'hanno convinta a modificare il post in senso ironico.