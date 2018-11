BABY K esce il nuovo album di BABY K "ICONA"

Venerdì 16 novembre, esce in fisico e in digitale “ICONA”, il nuovo album di BABY K.

“ICONA” arriva a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro “Kiss Kiss Bang Bang”, dal quale fu estratta la pluripremiata Roma-Bangkok feat. Giusy Ferreri che si avvale di ben 9 dischi di platino e oltre 226 milioni di visualizzazioni su YouTube, record assoluto per un’artista italiana. Ma non è il primo record al quale Claudia Nahum, in arte Baby K, ci ha abituato. Infatti, in questi anni, ha collezionato premi e primati in ogni modo, non ultima la sua hit estiva, “Da Zero a Cento” che ha ottenuto il doppio disco di platino e superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“ICONA” è stato anticipato dal singolo “COME NO” uscito lo scorso 26 ottobre, entrato subito tra i brani più trasmessi dalle radio. Un apripista di impatto per il nuovo album che vede la totale direzione artistica a cura di Baby K.

“ICONA” è un album che rappresenta a pieno l’animo poliedrico di Baby K.

Se difatti da una parte troviamo le super hit “Da Zero a Cento” e “Voglio Ballare con Te” feat. Andrès Dvicio, che rappresentano il lato più pop e mainstream di Claudia, dall’altra passiamo invece a brani più diretti, con una Baby K rapper più in forma che mai. Grandi nomi la accompagnano tra i featuring, a partire da J-Axpresente nel brano “Certe Cose” a Vegas Jones e Gemitaiz che collaborano insieme in “Vibe”. Chiude l’album la traccia “Sogni d’Oro e di Platino”, che Baby K descrive come il brano che più la rappresenta.

TRACKLIST

Icona

Come No

Da Zero a Cento

Certe Cose feat. J-Ax

Vibe feat. Vegas Jones, Gemitaiz

Voglio Ballare Con Te feat. Andrés Dvicio

Aspettavo Solo Te

Dammi Un Buon Motivo

Mi Faccio i Film

Sogni d’Oro e di Platino

Baby K annuncia per la prima volta due imperdibili date celebrative prodotte da Friends & Partners: 28 marzo Fabrique di Milano e 29 marzo Largo Venue di Roma, prevendite disponibili dalle h 11.00 di venerdì 16 novembre su www.ticketone.it. Per maggiori informazioni www.fepgroup.it.Radio 105 è media partner ufficiale dei due eventi.