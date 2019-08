Bake Off Italia 7 al via: 18 pasticceri in un'atmosfera anni '50

LA RICETTA PER IL PIÙ DOLCE DEI VENERDÌ SERA?

TUTTI GLI INGREDIENTI NELLE NUOVA STAGIONE DI

DA VENERDì 30 AGOSTO IN PRIMA SERATA SU REAL TIME

E DISPONIBILE SU DPLAY

18 concorrenti si sfidano nella nuova location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore,

tra ricette che guardano al passato, in una scenografia immersa negli anni ‘50

e con ospiti d’eccezione che diventeranno giudici di puntata!

Da venerdì 30 agosto in prima serata su REAL TIME (Canale 31) appuntamento con “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”: il cooking show targato BBC, prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi, torna con una settima edizione piena di novità.

Gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia, ancor più prezioso ed elegante dopo il recente restauro. Il parco della villa accoglierà il nuovo set che quest'anno è immerso negli anni '50, in una atmosfera vivace, spensierata dai colori accesi. L’iconico tendone del programma si trasformerà in un allegra cittadina americana, dove tutto è ordinato, le facciate delle case sono rivestite di doghe in legno bianco e il giardino con il prato all'inglese recintato dalle staccionate. I rami di ciliegio in fiore coloreranno il tendone di rosa e l'angolo dei giudici diventerà una vera e propria cucina casalinga anni ‘50, gialla, dove si respirerà familiarità e profumo di ciambellone.

Nella prima puntata Benedetta accoglierà, insieme ai giudici, i 18 aspiranti pasticceri che dovranno sfidarsi ogni puntata nelle 3 imprevedibili sfide: nella prova creativa, avranno modo di dare sfogo alla loro fantasia e reinterpretare le ricette classiche della pasticcieria; nella prova tecnica, dovranno dimostrare la loro abilità e manualità lontano dagli occhi dei giudici che assaggeranno le creazioni al buio; infine la novità di quest’anno, la prova sorpresa

architettata da Clelia D’Onofrio, in questa edizione particolarmente esigente e che in ogni puntata si divertirà a mettere in difficoltà gli aspiranti pasticcieri.

Quest’anno l’esito di ciascuna prova sarà determinante in quanto i concorrenti avranno la possibilità di guadagnare dei grossi vantaggi per quelle successive.

Non mancheranno le esterne: ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland® Paris in Francia.

Grande novità di quest’anno la presenza di ospiti d’eccezione che durante la puntata diventeranno a tutti gli effetti il quarto giudice e saranno determinanti per il risultato delle sfide. Tra gli ospiti: Gabriele Bonci, Benedetta Rossi, il cast di Cortesie per gli ospiti (Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Diego Thomas), Vittoria Aiello, Renato Ardovino e Antonino Cannavacciuolo.

Su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, sarà possibile rivedere sempre e ovunque, attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand, le puntate del programma dopo la messa in onda.

RADIO ITALIA è per il settimo anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L'emittente dedicherà alla partnership alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sulle pagine social di Radio Italia, Facebook e Twitter.

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” (14 episodi da 90’) è prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.