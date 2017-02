Ballando con le Stelle, da Mancini alla Bruzzone passando per La Rosa: il cast

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola Roberto Mancini, Roberta Bruzzone e Anna La Rosa

Ci sono anche Roberto Mancini, la psicologa Roberta Bruzzone e la caporedattrice Rai Anna La Rosa nel cast della nuova edizione di 'Ballando con le stelle', lo show del sabato sera di Rai1 presentato da Milly Carlucci con la partecipazione della band di Paolo Belli e in onda a partire da sabato prossimo, 25 febbraio.

Ballando con le Stelle, dalla Selvaggia Lucarelli a Fabio Canino: ecco la giuria

Sara' il dodicesimo appuntamento con la trasmissione partita nel 2005; la giuria anche quest'anno sara' guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guglielmo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e la confermata Selvaggia Lucarelli (entrata lo scorso anno).

Ballando con le Stelle, da Martina Stella a Alba Parietti: ecco le 13 coppie in gara

Tredici le coppie in gara, tra vip e maestri e maestre di ballo che fanno da tutor. Tra i big, gli attori Simone Montedoro (il capitano dei carabinieri della fiction Don Matteo) e Christopher Leoni (interprete di fiction Mediaset); il rugbista Martin Castrogiovanni; il campione paralimpico Oney Tapia, atleta di origine cubana specializzato nel getto del peso e nel lancio del disco, argento alle Paralimpiadi di Rio 29016, non vedente dal 2011 a causa di un incidente sul lavoro; il judoka Fabio Basile, oro alle Olimpiadi di Rio nella categoria 66 kg e che vanta un primato di lusso: e' stato l'atleta che ha dato il 200esimo oro all'Italia nelle Olimpiadi di tutti i tempi a cui il nostro Paese ha preso parte.

Quindi ci sono le attrici Anna Galiena, Giuliana De Sio, Martina Stella; il cantautore Fausto Leali; poi Alba Parietti, la modella Kseniya Belousova.

Ballando con le Stelle, debutta giornalista Anna La Rosa

Nel gruppo fa notizia la presenza di Anna La Rosa: 61 anni, in Rai dal 1991, caporedattore dal 1995, autrice di diversi programmi, tra cui TeleCamere, primo rotocalco di informazione politica, parlamentare ed economica. Per un periodo anche direttore di Tribune e Servizi Parlamentari e quindi da qualche tempo alle dirette dipendenze del direttore di turno di Rai3, il suo nome era tornato all'attualita' quando nei mesi scorsi si era parlato degli stipendi di fascia molto alta di dirigenti e giornalisti dipendenti del servizio pubblico, alcuni dei quali senza una reale occupazione: il suo stipendio era indicato come da 240mila euro l'anno.