Ascolti tv, De Girolamo regina del televoto: così "straccia" Lucarelli-Canino

Dopo la finalissima di "Ballando con le Stelle", Nunzia De Girolamo, che si è classificata al quinto posto con Raimondo Todaro, lancia una bella frecciata alla giuria, e in partiolare a Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, con cui spesso si è scontrata nel corso di questa edizione. E lo fa pubblicando su Instagram la classifica del televoto, dove la De Girolamo è prima con il 25,71% di voti. In calce all'immagine, Nunzia ha scritto: "Non posso che dirvi, ancora una volta, grazie di cuore. Stamattina hanno pubblicato il televoto di tutte le puntate! Sono francamente senza parole per l’affetto che mi e ci avete dimostrato! Io e Raimondo Todaro siamo stati votati da casa con percentuali molto molto alte. Questa è la mia e la nostra grande vittoria ed oggi sono emozionata più di ieri. Quello che contava davvero per me era ed è il vostro giudizio e le emozioni che ci siamo regalati in questi mesi - sottolinea l'ex parlamentare -. Vi prego però non scrivete parole pesanti contro la giuria. Lo dico a tutela delle tante persone di cuore e perbene che mi scrivono e ci hanno sostenuto. Il gioco è così: ad alcuni di loro è anche concessa qualche parola che spesso, diciamolo, è andata anche oltre il semplice giudizio tecnico del ballo. Ma va bene così: siamo entranti nei vostri cuori, puntata dopo puntata. E, come vedete, anche ieri sera eravamo primi al televoto. Siete strepitosi! Ballando con le Stelle è stata una straordinaria esperienza, iniziata tra dubbi, incertezze e perplessità, ma terminata con una grande gioia!", ha concluso la De Girolamo.

"Credo che la curva di ascolti e il televoto mi abbiano dato grande soddisfazione: pensa che nelle ultime 5 puntate ero sempre prima", spiega ancora Nunzia De Girolamo. Il televoto di "Ballando con le stelle" l'ha vista sempre seconda o terza per le prime 5 puntate. Dalla quinta alla decima, poi, sempre prima con percentuali di molto più alte degli altri concorrenti: prima alla quinta puntata con 39.5%, prima alla sesta puntata con 23.89%, prima alla settima con 33.35% (secondo Dani Osvaldo 14.36%), terza all'ottava puntata, prima alla nona puntata col 27.71% e primi anche alla decima puntata col 25.71%.