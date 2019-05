Ballando con le Stelle, plebiscito per Giletti: tutti lo rivogliono in Rai

Massimo Giletti è tornato alla Rai dalla porta principale, in prime time, partecipando alla prima semifinale di Ballando con le Stelle in onda ieri sera sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico.

La padrona di casa Milly Carlucci non aveva neanche terminato di pronunciare il nome del conduttore, che già il pubblico in sala aveva fatto scattare l'ovazione confermando che Massimo Giletti è amato, amatissimo e che il palco di Rai1, strappatogli iniquamente qualche anno fa malgrado il successo che otteneva settimanalmente con L'Arena la domenica pomeriggio, è suo di diritto.

Massimo si è accomiatato dal pubblico acclamante con un sibillino "Viva la Rai", lasciando intendere che, in tutta probabilità, tornerà a riprendersi ciò che è suo nella prossima stagione, magari quale conduttore de La Vita in Diretta assieme - chissà - a Lorella Cuccarini o la domenica pomeriggio al posto di Cristina Parodi e del suo esangue La Prima Volta. Giletti potrebbe rivitalizzare quello slot strappando share alla regina incontrastata Barbara D'Urso, senza dissipare (come fa invece Cristina) gli ottimi risultati di Mara Venier che precede tale spazio con Domenica In.

In ogni modo, un professionista come Massimo Giletti non può restare confinato negli angusti spazi di un piccolo canale che gli permette al massimo un 7% di share in prime time, ed è giusto che torni nel Servizio Pubblico dov'è nato, cresciuto ed è stato protagonista di tanti successi. Quel Viva la Rai è dunque un auspicio o un annuncio? Lo scopriremo presto.