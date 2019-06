Bar Rafaeli incinta del terzo figlio con il marito Edi Ezra

Bar Rafaeli incinta: terzo figlio con Edi Ezra

La supermodella israeliana, volto noto delle copertine delle più prestigiose case di moda internazionali, è di nuovo incinta. Classe 1985, Bar Rafaeli è già mamma di due bambine, Liv ed Elle, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2017.

Nuova grande gioia dunque per lei e per il marito Edi Ezra al quale è legata dal 2012, dopo la fine della relazione con Leonardo Di Caprio.

Bar Rafaeli annuncia la terza gravidanza con un video

La bellissima modella, nota anche come angelo di Victoria’s Secret, ha annunciato la gravidanza con un video girato insieme al conduttore televisivo Assi Azar.

Bar Rafaeli incinta del terzo figlio: lei ne vuole quattro

Bar Rafaeli ha da poco compiuto 34 anni ed è già pronta ad una nuova avventura, quella di diventare mamma per la terza volta. Il piccolo, di cui non si conosce ancora il sesso, fa parte dei desideri della supermodella che, solo un anno fa, aveva dichiarato di voler ben quattro figli.

"Fare figli è la cosa più bella al mondo: permette di scoprire aspetti nuovi di sé” ha rivelato la Rafeli, aggiungendo: “Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l'esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia”.

Bar Rafaeli; il matrimonio con Edi Ezra

Bar Rafaeli è insieme all’imprenditore Edi Ezra dal 2012 e lo ha sposato nel 2015. Lei è una mamma molto protettiva ed una moglie perfetta. Trascorre una vita tranquilla in famiglia, anche se di recente ha dovuto affrontare un problema giudiziario non ancora risolto. Ad inizio anno la supermodella è stata infatti accusata di evasione fiscale e condannata da un tribunale israeliano a pagare milioni di shekel per tasse arretrate.