Barbara D'Urso conquista le edicole: Pomeriggio Cinque diventa un magazine

Barbara D'Urso regina di ascolti tv si appresta a imporre il suo marchio vincente anche nel mondo dell'editoria.

Oggi, giovedì 25 ottobre 2018, la sua fortunatissima trasmissione Pomeriggio Cinque (che si sta divorando a poco a poco la concorrenza de La vita in diretta in onda su Rai1), diventa anche magazine e conquista le edicole di tutta Italia.

Peridiocità settimanale, contenuti che spaziano dalle notizie di gossip sui Vip, cronaca, politica, costume, beauty e style, cucina e così via avrà anche al suo interno una serie di rubriche curate da celebrità quali Karina Cascella per i consigli di bellezza, la posta del cuore di Francesca Cipriani, lo stile a cura dell'ex gieffino Jonathan Kashanian, e così via.

La trasposizione cartacea, al costo di € 1,50, della formula televisiva che ha fatto di Pomeriggio Cinque un successo ormai decennale è curata da Fivestore, divisione editoriale di Mediaset, e si inserisce nel fortunato filone inaugurato da Cotto e mangiato, Uomini e Donne, Melaverde, Mistero e Il segreto.

Per la prima uscita, la copertina è dedicata a Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, alle schermaglie tra le nobildonne Patrizia De Blanck e la Marchesa D'Aragona, alla passione mai sopita del velino Pierpaolo Petrelli per Ariadna Romero, ora compagna di Leonardo Pieraccioni, all'amore ritrovato tra Bobby Solo e la figlia Veronica, e alla tragica morte del figlio di Lory Del Santo raccontata dal compagno di quest'ultima.