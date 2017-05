Barbara D'Urso e Loredana Berté, bacio saffico in tv. E la rivelazione choc...

Barbara D'Urso e Loredana Bertè, bacio saffico a fine di Domenica Live



"Ero l'unica ancora vergine nel mio gruppo di amiche. Loro mi dicevano che era ora che trovassi la persona giusta. A Torino, c’era questo signore, un ragazzo, molto gentile. Le amiche mi dicevano: è quello giusto. Mi sono detta che era arrivato il momento, mi sono fidata. Così una sera ho deciso di cedere", spiega Loredana Bertè a Barbara D'Urso. La sua prima volta si è trasformata in un incubo ad occhi aperti. "Mi ha portata in uno squallido bilocale", continua l'artista. "Era un uomo che aveva la Ferrari. Appena ha chiuso la porta alle nostre spalle, ho sentito un brivido, mi è preso un colpo. Volevo andare via. Lui mi ha presa a calci a pugni. Mi ha violentata. Mi ha strappato i vestiti. Io però sono riuscita a scappare. Mi sono buttata in strada. Ero piena di sangue. Mi ha salvato un tassista. Mi ha portata in pronto soccorso". Loredana Bertè aggiunge: "Non lo potevo neppure dire a mia madre, altrimenti mi avrebbe picchiata anche lei. Non gliene fregava nulla, pensava solo ai soldi. Dopo, non ho voluto più vedere un uomo per anni. Mio padre mi ha picchiata perché quando è morta mia sorella gli ho detto: 'Figlio di puttana che cosa hai fatto a Mimì?'. Picchiava mia sorella, mia madre, tutti. L'abbiamo vista tutti Mia dentro la bara. Era piena di lividi", spiega Loredana Bertè.