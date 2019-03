Barbara D'Urso ecco 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5. Fabrizio Corona ospite e... I VIDEO

Barbara D'Urso debutta con il suo 'Live - Non è la D'Urso' nel prime time di Canale 5. Gli ospiti della prima puntata sono Al Bano e Loredana Lecciso, per la prima volta in tv con i loro figli Jasmine e Albano Jr, Heather Parisi e Thomas Markle Jr., il fratello della principessa Meghan.

Per la prima puntata è stata annunciata anche la presenza di Fabrizio Corona. E Barbara D'Urso ha spiegato: "Già da parecchio tempo, in vari modi, Corona ha tentato di chiedermi scusa. Quando è uscito di galera sono accadute delle cose, una poco carina nei confronti di mio figlio, per cui avevo deciso che per me non esisteva più. Mi sono occupata di Corona solo quando c'erano notizie legate strettamente alla cronaca. Lui ultimamente ha deciso di chiedermi scusa e l'ha fatto attraverso il Corriere della Sera. Nel momento in cui si è palesata la richiesta, l'opportunità... (GUARDA IL VIDEO DI AFFARITALIANI.IT)

Nel corso della puntata DI Live - Non è la D'Urso il pubblico a casa, attraverso un meccanismo inedito chiamato Live Sentiment, potrà esprimere il proprio gradimento sulle storie raccontate.

Mercoledì 13 marzo 2019 prende il via il nuovo prime time di Canale 5 “LIVE - NON È LA D’URSO” targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso.

Si parte subito con alcune grandi esclusive. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso per la prima volta in tv con i loro figli Jasmine e Albano Junior.

E ancora, Heather Parisi torna in Italia dalla Cina, dove vive con il marito Umberto e i loro gemellini Elizabeth e Dylan, che hanno 9 anni. La showgirl racconterà tutta la sua verità.

In esclusiva internazionale arriverà in studio anche Thomas Markle Junior, il fratello che la principessa Meghan non vuole più vedere. Thomas non è nemmeno stato invitato al matrimonio di Meghan e Harry, e alla vigilia del parto della sorella vuole farle un appello affinché possa conoscere il royal baby in arrivo.

Oltre tre ore di diretta scandite da interviste a grandi ospiti, dibattiti e sorprese.

Personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica, si racconteranno e interagiranno con alcune persone in studio con una dinamica molto suggestiva.

Nella trasmissione sarà centrale il ruolo del pubblico a casa che, attraverso un meccanismo inedito, potrà esprimere il “Live Sentiment”, ovvero il proprio gradimento sulle storie raccontate. Potrà farlo attraverso i social, il sito e l’App del programma.