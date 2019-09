Barbara D’Urso: ‘La lastra non mi ha sfregiata, ma ho un segno viola e…’

Barbara D’Urso: ‘La lastra non mi ha sfregiata, ma ho un segno viola’

Barbara D’Urso racconta in un’intervista a “Tv, Sorrisi e Canzoni” come sta dopo la caduta pericolosa. La conduttrice di canale 5 è caduta colpendo una lastra di cristallo. Indossa il collare da giorni e prende antidolorifici per combattere il dolore. La lastra non ha fortunatamente colpito il volto di Barbara, ma le ha lasciato un segno viola tra l’orecchio e lo zigomo.

"Sto bene, anche se sono piena di dolori” ha rivelato la conduttrice. “Sono scivolata in maniera violenta in casa e sono atterrata su una lastra di cristallo che mi ha colpito fra l'orecchio e lo zigomo, ma per fortuna non mi ha sfregiato. Mi hanno prescritto di mettere il collare e di stare ferma per 15 giorni. Sto prendendo tante medicine e antidolorifici, ho un segno viola che copro con il trucco, ma mi sento una miracolata e quindi sono ancora più felice".

Barbara D’Urso è al timone di 5 programmi

La caduta non ha arrestato Barbara che è tornata ieri in tv con Pomeriggio 5. La conduttrice sarà anche quest’anno al timone di ben 4 programmi Mediaset: "Pomeriggio 5", “Live non è la D’Urso” che inizierà il 15 settembre, “Domenica Live” in programma per il 22 settembre e il "Grande Fratello" che riprenderà ad aprile. Durante l’intervista la D’Urso ha spiegato come fa a rispettare così tanti impegni.

"Ci vogliono molto rigore e passione. Molto amore. Cerco di mangiare tanto e in modo sano, prendo degli integratori, faccio danza la mattina presto. Ma la cosa più importante è amare quello che fai, anche se questo nasconde una serie di problemi che la gente a casa neanche immagina. Faccio una vita intensa e non delego, sono sempre presente".