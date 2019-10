Barbara d’Urso e la Lecciso cantano Felicità. Ecco il simpatico fuoriprogramma

“Cantiamo Felicità io e te. Io faccio Al Bano e tu Romina”, dice Barbara d’Urso in un video pubblicato su Instagram con la Lecciso, ospite dell’ultima Domenica live al super torneo dei vip. L’ex di Al Bano sorride e risponde: “Allora non canto”. Il video diventa un boccone ghiotto per i fan della Lecciso che insieme alla regina di Cologno Monzese fa il pieno di ascolti (e di like). “Io accenno. Faccio il labiale e tu canti”, continua Loredana.

Poi iniziano a intonare il tormentone di Al Bano e Romina. Parte il ritornello. La conduttrice di Domenica live scrive su Instagram: “Nonostante il notevole impegno in playback di Loredana Lecciso non ce l’abbiamo fatta. Meglio lasciar cantare gli originali”.

La Lecciso, da indiscrezioni, potrebbe tornare a fine ottobre a Domenica Live dove ha conquistato il pubblico già dallo scorso anno quando ha ballato con sua sorella gemella. Ma adesso che ha inaugurato il torneo dei vip cosa proporrà al secondo appuntamento? Mistero. Pare che si sia messa già a studiare una nuova interpretazione. Tempo al tempo.