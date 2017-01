Barbara D'Urso lascia Domenica Live-Pomeriggio 5? Ecco la verità

Barbara D'Urso, addio a Pomeriggio 5. Brachino e Ragusa fuori da Domenica Live. Arriva la supervisione di Tiraboschi. I rumors



Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5? La conduttrice ha un contratto blindato, ma gli addetti ai lavori sanno che qualora la soap Il Segreto dovesse cambiare collocazione, sarebbe la fine di Pomeriggio Cinque. Lo rivela ilbiscionetv, secondo cui la D'Urso "pur portando grandi ascolti all’azienda, avendo la simpatia di Mauro (Crippa) e quella di Silvio, sta degenerando e strabordando nelle sue pretese, raccogliendo ogni giorno di più antipatie e insofferenze, dai piani bassi a quelli alti". Nelle scorse domeniche, "ha invitato il cast di un programma Sky, di cui lei è in parte produttrice con una società. Per ovvi motivi, la cosa non è stata digerita bene dalla direzione e invece di punire la spudorata conduttrice, si è preferito allontanare Claudio Brachino e Rosanna Ragusa, e puntare sulla supervisione di Luca Tiraboschi.

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso lascia il programma? Si scalda la Panicucci



Barbara D'Urso lascerà il testimone di Pomeriggio 5 a Federica Panicucci, che va in onda tutte le mattine in diretta con Mattino 5, la trasmissione su Canale 5 da cui ha ereditato il testimone proprio dalla D'Urso diversi anni fa. La notizia circola sul web, ma al momento non è stata ancora confermata dai diretti interessati, ma sembrerebbe che questo sarebbe lo scenario della prossima stagione tv.



BARBARA D'URSO TORNA CON LA DOTTORESSA GIO' SU CANALE 5



Per la D'Urso ci sarebbero nuovi progetti in arrivo: si parla di un ritorno sul set della fiction La dottoressa Giò, uno dei titoli storici della programmazione Mediaset, che potrebbe tornare in onda su Canale 5 proprio nella prossima stagione televisiva con un ciclo di episodi inediti che avranno come protagonista proprio la D'Urso. E poi ancora si parla di un ritorno della D'Urso in prime time alla guida di una nuova trasmissione ancora top secret.



Domenica Live-D'Urso



Barbara D'Urso resterà a Domenica Live? Dovrebbe essere ancora una volta la signora della domenica televisiva italiana, va sottolineato che anche quest'anno sta registrando ascolti ben al di sopra delle aspettative che permettono di avere la meglio sulla concorrenza di Domenica In.