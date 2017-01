Barbara D'Urso nella bufera. Cacciata da Canale 5 Barbara D'Urso?

Barbara D'Urso l'ha combinata grossa. "Ci sono uomini che per troppo amore..." ha detto Barbara D’Urso. Ma si può dire una roba del genere? E se cacciassero Barbara D'Urso da Canale 5 (molti si chiedono in rete).

Barbara D'Urso durante il collegamento con Ylenia ha detto una cosa che ha scatenato molte polemiche.

Barbara D'Urso: «Ci sono uomini che per troppo amore e per troppa gelosia fanno cose che non vorrebbero fare». In giornate segnate da vari episodi di violenza sulle donne, la frase di Barbara D’Urso stride alle orecchie e fa a pugni col buon senso. Quel buon senso e quella logica per cui la violenza, la gelosia morbosa e l’ossessione non sono espressione d’amore.

Gli uomini e le donne che amano non alzano le mani, ma si comprendono l'uno con l'altro, confrontandosi in modo civile. Questo dovrebbe essere chiaro ormai. Non a tutti, però. E’ durante la diretta di Pomeriggio 5 di mercoledì pomeriggio che va in scena l’impietoso siparietto di quella brutta televisione che cavalca il dolore: rivolgendosi a Ylenia Grazia Bonavera, la 22enne di Messina bruciata con della benzina sulla porta di casa presumibilmente dall’ex fidanzato, Alessio Mantineo, principale sospettato dei fatti nonostante la giovane continui a difenderlo, Barbara D’Urso associa l’amore alla violenza, giustificando uomini inconsapevoli delle proprie azioni. Uomini che amano troppo e che per questo possono arrivare a uccidere.

Niente di più sbagliato: l’amore con le botte non c’entra un tubo. Le sue parole sono un pugno allo stomaco che trasmettono un messaggio errato durante un programma seguitissimo, soprattutto dalla fascia medio-bassa. Per Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica all'Università degli Studi di Teramo, si tratta di un’affermazione gravissima: «Ieri, su canale 5, Barbara D'Urso ha affermato che ci sono uomini che uccidono e picchiano le proprie compagne "per troppo amore". Lo ha fatto mentre intervistava una ragazza decisa a difendere il suo fidanzato dall'accusa di aver provato ad ucciderla dandole fuoco. Si tratta di una frase gravissima che implica e sottende una miriade di significati estremamente pericolosi. Amore e violenza non hanno nulla in comune. Se i vostri compagni vi picchiano, o vi trattano male, non vi amano e sicuramente non vi meritano. Mettete in ogni modo al riparo la vostra vita da queste persone: non ci sono giustificazioni, non ci sono attenuanti, non ci sono scuse», ha commentato su Facebook Saraceni .

E sull’onda dell’indignazione general arriva in Rete, su Change.org, la petizione contro la conduttrice Mediaset: «Un Paese civile non può permettersi di mandare in onda un programma televisivo, che manca di rispetto alle donne e ad ogni singolo cittadino dotato di un'etica e di una morale. Con la puntata di oggi 11 gennaio, si è toccato il fondo. Ciò che è andato in onda è un insulto a tutte le donne vittime di violenza e alle persone dotate di un minimo di decenza, cioè tutti, tranne la D'Urso e chi realizza il programma "Pomeriggio 5". Questo programma è un pessimo esempio per tutti, è un insulto all'intelligenza, al rispetto e alla dignità degli esseri umani. Firmiamo e opponiamoci e questo scempio», si legge nell’appello diretto al presidente Mediaset, Fedele Confalonieri.